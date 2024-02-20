Мамсуров Ибрагим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсуров Ибрагим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Мамсуров Темир-Болат

Мать: Мамсурова Дзино Магометовна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамсурова Лиза Гасаевна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамсурова Лиза Гасаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамсурова Лиза Гасаевна

Смерть
1942
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