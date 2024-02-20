Мамсуров Ибрагим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Мамсуров Темир-Болат
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамсурова Лиза Гасаевна
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамсурова Лиза Гасаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамсурова Лиза Гасаевна
Смерть
1942