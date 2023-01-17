Колупаева (Колтакова) Фекла Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева (Колтакова) Фекла Адриановна

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Место рождения

Белово Ребрихинский район Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белово Ребрихинский район Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голик Надежда

Отец ребёнка: Колупаев Георгий Акимович

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колупаев Георгий Акимович

Смерть
Неизвестно
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