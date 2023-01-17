Колупаева (Колтакова) Фекла Адриановна
Место рожденияБелово Ребрихинский район Алтайский край
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Белово Ребрихинский район Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голик Надежда
Отец ребёнка: Колупаев Георгий Акимович
Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно