Ульченко Гавриил Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульченко Гавриил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1919

Дочь: (Ульченко) Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Евдокия Устиновна

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
ГАСК Ф.135 Оп.78 Д.257 Восприемники: Фурсин Андрей Фомич Тимошенко Акилина Никифоровна
Смерть
Неизвестно

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