Тюхтенкова Тамара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тюхтенков Алексей Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно