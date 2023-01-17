Тюхтенкова Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюхтенкова Тамара Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюхтенков Алексей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюхтенков Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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