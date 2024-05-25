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Баяндина Васса Ильинична

Место рождения

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
16.02.1819

Муж: Баяндин Егор Григорьевич

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.292б, С.467 - МК
Рождение ребёнка
1821

Сын: Баяндин Василий Егорович

Отец ребёнка: Баяндин Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Баяндин Иван Егорович

Отец ребёнка: Баяндин Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Баяндина Параскева Егоровна

Отец ребёнка: Баяндин Егор Григорьевич

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Баяндин Артемий Егорович

Отец ребёнка: Баяндин Егор Григорьевич

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно
Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)

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