Новоселов Юрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1966
Сын: Новоселов Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Новоселова Эльвина Нарцизовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новоселова Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Новоселова Эльвина Нарцизовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новоселова Эльвина Нарцизовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новоселова Эльвина Нарцизовна