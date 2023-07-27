Красиков Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красиков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красикова Наталья Кирилловна

Место жительства
До 1888
Губкино, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 82... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1888

Дочь: (Красикова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Красикова Наталья Кирилловна

Добринка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 82... Показать все
Смерть
Неизвестно

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