Кульнев ЯКОВ ИВАНОВИЧ
мужской, родился 18.05.1821
умер 18.09.1872
Мать(Каменцова) ОЛИМПИАДА СЕРГЕЕВНАОколо 1790 г.р.
ОтецКульнев ИВАН ПЕТРОВИЧОколо 1765 г.р.
Супруги
(Иванова) ГЛАФИРА ИЛЬИНИЧНА1831 г.р.
Дети
Кульнев ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ1853 г.р.
Кульнев ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ18.12.1856 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
18.05.1821
Бракосочетание
1852
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: (Иванова) ГЛАФИРА ИЛЬИНИЧНА
Рождение ребёнка
18.12.1856
Мать ребёнка: (Иванова) ГЛАФИРА ИЛЬИНИЧНА
Рождение ребёнка
26.05.1858
Мать ребёнка: (Иванова) ГЛАФИРА ИЛЬИНИЧНА
Смерть
18.09.1872