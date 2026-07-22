Кульнев ЯКОВ ИВАНОВИЧ 18.05.1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Кульнев ЯКОВ ИВАНОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 18.05.1821

умер 18.09.1872

Мать
(Каменцова) ОЛИМПИАДА СЕРГЕЕВНАОколо 1790 г.р.
Отец
Кульнев ИВАН ПЕТРОВИЧОколо 1765 г.р.
Супруги
(Иванова) ГЛАФИРА ИЛЬИНИЧНА1831 г.р.
Дети
Кульнев ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ1853 г.р.
Кульнев ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ18.12.1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1821

Отец: Кульнев ИВАН ПЕТРОВИЧ

Мать: (Каменцова) ОЛИМПИАДА СЕРГЕЕВНА

Бракосочетание
1852

Жена: (Иванова) ГЛАФИРА ИЛЬИНИЧНА

Рождение ребёнка
1853

Сын: Кульнев ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

Мать ребёнка: (Иванова) ГЛАФИРА ИЛЬИНИЧНА

Рождение ребёнка
18.12.1856

Сын: Кульнев ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ

Мать ребёнка: (Иванова) ГЛАФИРА ИЛЬИНИЧНА

Рождение ребёнка
26.05.1858

Сын: Кульнев СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Мать ребёнка: (Иванова) ГЛАФИРА ИЛЬИНИЧНА

Смерть
18.09.1872

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