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Вайнштейн Янкель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вайнштейн Самуил Янкелевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вайнштейн Мендель Янкелевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вайнштейн Давид Янкелевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Вайнштейн Гиля Янкелевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Вайнштейн Залман Янкелевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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