Содыль Татьяна Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Содыль Татьяна Арсентьевна

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Место рождения

Губерово, Пожарский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

15.09.1931

Дата смерти

02.01.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1931

Отец: Содыль Арсентий Тихонович

Мать: не указана

Губерово, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
23.07.1949

Дочь: Поссь Нина Михайловна

Отец ребёнка: Ляшенко Михаил Федорович

Губерово, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
28.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ляшенко Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляшенко Михаил Федорович

Смерть
02.01.1978
Горный, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
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