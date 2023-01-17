Содыль Татьяна Арсентьевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1931
Дата смерти02.01.1978
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1931
Отец: Содыль Арсентий Тихонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1949
Дочь: Поссь Нина Михайловна
Отец ребёнка: Ляшенко Михаил Федорович
Рождение ребёнка
28.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ляшенко Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1978
Горный, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край