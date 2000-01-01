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Мирзоян Гайанэ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Мирзоян Мирза Саркисович

Отец ребёнка: Мирзоян Саркис

Рождение ребёнка
1903

Сын: Мирзоян Шаген Саркисович

Отец ребёнка: Мирзоян Саркис

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Кафиева Такуи Саркисовна

Отец ребёнка: Мирзоян Саркис

Рождение ребёнка
1908

Сын: Мирзоян Ашот Саркисович

Отец ребёнка: Мирзоян Саркис

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Согомонова Маня Саркисовна

Отец ребёнка: Мирзоян Саркис

Рождение ребёнка
1915

Сын: Мирзоян Арсен Саркисович

Отец ребёнка: Мирзоян Саркис

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Шнырь Нина Саркисовна

Отец ребёнка: Мирзоян Саркис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирзоян Саркис

Смерть
Неизвестно
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