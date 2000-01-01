Мирзоян Гайанэ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Мирзоян Саркис
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Мирзоян Саркис
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Кафиева Такуи Саркисовна
Отец ребёнка: Мирзоян Саркис
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Мирзоян Саркис
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Согомонова Маня Саркисовна
Отец ребёнка: Мирзоян Саркис
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Мирзоян Саркис
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Шнырь Нина Саркисовна
Отец ребёнка: Мирзоян Саркис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирзоян Саркис
Смерть
Неизвестно