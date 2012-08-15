Головченко Иван Дмитриевич
Место рожденияКазахстан, Кокчетавская обл, село Заураловка
Дата рождения30.01.1957
Дата смерти15.08.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1957
Казахстан, Кокчетавская обл, село Заураловка
Рождение ребёнка
15.10.1980
Дочь: Иванова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Головченко Татьяна Николаевна
Казахстан, Целиноградская обл., г. Степногорск
Рождение ребёнка
09.12.1982
Сын: Головченко Евгений Иванович
Мать ребёнка: Головченко Татьяна Николаевна
Казахстан, Целиноградская обл., г. Степногорск
Смерть
15.08.2012
Псков, город Псков, Псковская область