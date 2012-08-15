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Головченко Иван Дмитриевич

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Место рождения

Казахстан, Кокчетавская обл, село Заураловка

Дата рождения

30.01.1957

Дата смерти

15.08.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1957

Отец: Головченко Дмитрий Иванович

Мать: Головченко Мария Константиновна

Казахстан, Кокчетавская обл, село Заураловка
Рождение ребёнка
15.10.1980

Дочь: Иванова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Головченко Татьяна Николаевна

Казахстан, Целиноградская обл., г. Степногорск
Рождение ребёнка
09.12.1982

Сын: Головченко Евгений Иванович

Мать ребёнка: Головченко Татьяна Николаевна

Казахстан, Целиноградская обл., г. Степногорск
Смерть
15.08.2012
Псков, город Псков, Псковская область
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