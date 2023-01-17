Аржанов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аржанов Николай Николаевич

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Место рождения

Вокшево, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

10.03.1913

Дата смерти

07.02.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
10.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Вокшево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1913
Вокшево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
07.02.1976
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1976
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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