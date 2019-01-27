Чучалин Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения27.01.19
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.19
Отец: Чучалин Иван Георгиевич
Мать: Чучалина Ирина
Рождение ребёнка
02.04.1976
Дочь: Ванюхина Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Чучалина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
19.06.1983
Дочь: Филимонова ОЛЬГА Викторовна
Мать ребёнка: Чучалина Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно