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Чучалин Виктор Иванович

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Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

27.01.19

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.19

Отец: Чучалин Иван Георгиевич

Мать: Чучалина Ирина

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
02.04.1976

Дочь: Ванюхина Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Чучалина Татьяна Николаевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
19.06.1983

Дочь: Филимонова ОЛЬГА Викторовна

Мать ребёнка: Чучалина Татьяна Николаевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чучалина Татьяна Николаевна

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