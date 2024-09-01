Тамаркин неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТамаркин неизвестно

Тамаркин неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуревич Любовь Исаковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуревич Любовь Исаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамаркина Фира

Мать ребёнка: Гуревич Любовь Исаковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамаркин Ефим

Мать ребёнка: Гуревич Любовь Исаковна

Смерть
Неизвестно

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