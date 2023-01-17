Малиновский Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1962
Рождение ребёнка
03.10.1983
Дочь: Костакова Екатерина
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
15.11.1983
Дочь: Малиновская Ольга
Мать ребёнка: Коштуля Марина
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Коштуля Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коштуля Марина