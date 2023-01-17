Малиновский Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновский Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1962

Отец: Малиновский Владимир Сергеевич

Мать: Азбукина, Малиновская Людмила

Рождение ребёнка
03.10.1983

Дочь: Костакова Екатерина

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
15.11.1983

Дочь: Малиновская Ольга

Мать ребёнка: Коштуля Марина

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно

Жена: Коштуля Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коштуля Марина

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