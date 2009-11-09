Дырдасова Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДырдасова Валентина Дмитриевна

Дырдасова Валентина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1930

Дата смерти

09.11.2009

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1909 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1930

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Курльенко Прасковья Даниловна

Рождение ребёнка
07.05.1954

Сын: Сорокин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Евстахиевич

Рождение ребёнка
18.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Евстахиевич

Смерть
09.11.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close