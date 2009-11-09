Дырдасова Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1930
Дата смерти09.11.2009
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1930
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.1954
Сын: Сорокин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Евстахиевич
Рождение ребёнка
18.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Евстахиевич
Смерть
09.11.2009