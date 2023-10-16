Курочкина Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1918

Дочь: Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Курочкин Александр Алексеевич

Воспреемники Павел Алексеевич Власов Серафима Алексеевна Лобанова, кр д. Поляны
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Александр Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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