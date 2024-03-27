Решетников Максим Евфимилович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Решетников Евфим
Рождение ребёнка
1893
Сын: Решетников Иван Максимович
Рождение ребёнка
02.05.1895
Дочь: Решетникова Елена Максимовна
Мать ребёнка: Решетникова Пелагея Васильевна
запись в МК по Спирино
Рождение ребёнка
07.11.1897
Дочь: Решетникова Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Решетникова Пелагея Васильевна
Запись в МК по спирино
Рождение ребёнка
22.12.1901
Сын: Решетников Евгений Максимович
Мать ребёнка: Решетникова Пелагея Васильевна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
04.02.1903
Дочь: Решетникова Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Решетникова Пелагея Васильевна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
18.04.1904
Сын: Решетников Георгий Максимович
Мать ребёнка: Решетникова Пелагея Васильевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно