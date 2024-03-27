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Решетников Максим Евфимилович

Место рождения

Хмелевка, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Решетников Евфим

Мать: не указана

Хмелевка, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Решетников Иван Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1895

Дочь: Решетникова Елена Максимовна

Мать ребёнка: Решетникова Пелагея Васильевна

запись в МК по Спирино
Рождение ребёнка
07.11.1897

Дочь: Решетникова Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Решетникова Пелагея Васильевна

Запись в МК по спирино
Рождение ребёнка
22.12.1901

Сын: Решетников Евгений Максимович

Мать ребёнка: Решетникова Пелагея Васильевна

МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
04.02.1903

Дочь: Решетникова Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Решетникова Пелагея Васильевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
18.04.1904

Сын: Решетников Георгий Максимович

Мать ребёнка: Решетникова Пелагея Васильевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетникова Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно
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