Ибрагимов Фатех — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Фатех

Место рождения

с. Шубино

Дата рождения

17.12.1910

Дата смерти

20.04.1986

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1910

Отец: Башаров Ибрагим

Мать: Фаридя Якуб Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова Алимя Хасян Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ибрагимова) Флюра Фатеховна

Мать ребёнка: Ибрагимова Алимя Хасян Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибрагимова Алимя Хасян Кызы

Рождение ребёнка
05.05.1935

Сын: Ибрагимов Рифат

Мать ребёнка: Ибрагимова Алимя Хасян Кызы

Смерть
20.04.1986

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