Ибрагимов Фатех
Место рожденияс. Шубино
Дата рождения17.12.1910
Дата смерти20.04.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1910
Отец: Башаров Ибрагим
Мать: Фаридя Якуб Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ибрагимова Алимя Хасян Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ибрагимова) Флюра Фатеховна
Мать ребёнка: Ибрагимова Алимя Хасян Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1935
Сын: Ибрагимов Рифат
Мать ребёнка: Ибрагимова Алимя Хасян Кызы
Смерть
20.04.1986