Васильева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Анастасия

Место рождения

Байбахтино, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1809

Дата смерти

25.03.1878

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Андреев Василь

Мать: не указана

Байбахтино, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
29.05.1832

Муж: Дмитриев Стефан

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1837

Сын: Стефанов Григорий

Отец ребёнка: Дмитриев Стефан

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Степанова Ульяна

Отец ребёнка: Дмитриев Стефан

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.12.1840

Дочь: Степанова Варвара

Отец ребёнка: Дмитриев Стефан

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.11.1843

Дочь: Стефанова Екатерина

Отец ребёнка: Дмитриев Стефан

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.03.1849

Дочь: Стефанова Матрена

Отец ребёнка: Дмитриев Стефан

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
25.03.1878

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