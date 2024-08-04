Васильева Анастасия
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти25.03.1878
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Андреев Василь
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1832
Муж: Дмитриев Стефан
Рождение ребёнка
1837
Сын: Стефанов Григорий
Отец ребёнка: Дмитриев Стефан
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Степанова Ульяна
Отец ребёнка: Дмитриев Стефан
Рождение ребёнка
01.12.1840
Дочь: Степанова Варвара
Отец ребёнка: Дмитриев Стефан
Рождение ребёнка
10.11.1843
Дочь: Стефанова Екатерина
Отец ребёнка: Дмитриев Стефан
Рождение ребёнка
11.03.1849
Дочь: Стефанова Матрена
Отец ребёнка: Дмитриев Стефан
Смерть
25.03.1878