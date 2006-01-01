Гагарин Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагарин Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Около 1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Гагарин Алексей Иванович

Мать: Гагарина Анна

Смерть
2006
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