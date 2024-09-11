Митрофанов Сергей Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1881
Отец: Митрофанов Артем Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Иван Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1925
Сын: Митрофанов Анисим Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1935
Сын: Митрофанов Виталий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно