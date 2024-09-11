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Митрофанов Сергей Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1881

Отец: Митрофанов Артем Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1925

Сын: Митрофанов Анисим Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1935

Сын: Митрофанов Виталий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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