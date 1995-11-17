(Бузулеева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бузулеева) Мария

(Бузулеева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

1976 г.р.

Муж

1991 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1995

Отец: Бузулеева Дмитрий

Мать: (Поликаренко) Ирина

Бракосочетание
17.08.2016

Муж: Василенко Сергей

Рождение ребёнка
20.12.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василенко Сергей

Рождение ребёнка
06.04.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василенко Сергей

Мы используем куки для улучшения работы сайта.