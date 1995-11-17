(Бузулеева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1995
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1995
Отец: Бузулеева Дмитрий
Мать: (Поликаренко) Ирина
Бракосочетание
17.08.2016
Муж: Василенко Сергей
Рождение ребёнка
20.12.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василенко Сергей
Рождение ребёнка
06.04.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василенко Сергей