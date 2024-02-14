Хусаинова Загида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1951
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно