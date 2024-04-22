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Вьялкин Дмитрий Корнилович

Место рождения

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Вьялкин Корнилий Герасимович

Мать: Вьялкина Елена Прокопьевна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.06.1909

Дочь: Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Вьялкина Мария Матвеевна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.07.1912

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Вьялкина Мария Матвеевна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Константинова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Вьялкина Мария Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Мария Матвеевна

Смерть
Неизвестно
Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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