Вьялкин Дмитрий Корнилович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
17.06.1909
Дочь: Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Вьялкина Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
29.07.1912
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Вьялкина Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Константинова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Вьялкина Мария Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьялкина Мария Матвеевна
Смерть
Неизвестно