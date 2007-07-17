Балабин Алексей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1976
Рождение ребёнка
08.08.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балабина Алла
Рождение ребёнка
03.11.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балабина Алла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балабина Алла