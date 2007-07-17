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Балабин Алексей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1976

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

1951 г.р.

Жена

1978 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1976

Отец: Балабин Виктор Григорьевич

Мать: Балабина Сарра Даниловна

Рождение ребёнка
08.08.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балабина Алла

Рождение ребёнка
03.11.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балабина Алла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балабина Алла

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