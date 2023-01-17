Трегубов Петр Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Вычислено 1812
Отец: Трегубов Ефим Петров
Мать: Трегубова Агафья
Бракосочетание
28.05.1829
поручители: Казенные крестьяне Яков Иванов сын Глушенков, Федор Андрев Шероков, Василий Стефанов Медведев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
22.10.1831
Дочь: Марья Петрова
Мать ребёнка: Трегубова Надежда Иванова
Смерть
Неизвестно