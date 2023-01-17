Трегубов Петр Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубов Петр Ефимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Вычислено 1780 г.р.

Жена

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: Трегубов Ефим Петров

Мать: Трегубова Агафья

Бракосочетание
28.05.1829

Жена: Трегубова Надежда Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Казенные крестьяне Яков Иванов сын Глушенков, Федор Андрев Шероков, Василий Стефанов Медведев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
22.10.1831

Дочь: Марья Петрова

Мать ребёнка: Трегубова Надежда Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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