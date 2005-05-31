Малофеева Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
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Рождение
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1935
Отец ребёнка: Малофеев Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
Сын: Малофеев Василий Иванович
Отец ребёнка: Малофеев Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
Сын: Малофеев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Малофеев Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
Дочь: Тихомирова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Малофеев Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
Дочь: Иванова Маруся Ивановна
Отец ребёнка: Малофеев Иван Евдокимович
Смерть
1985