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Малофеева Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1935

Сын: Малофеев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Малофеев Иван Евдокимович

Рождение ребёнка

Сын: Малофеев Василий Иванович

Отец ребёнка: Малофеев Иван Евдокимович

Рождение ребёнка

Сын: Малофеев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Малофеев Иван Евдокимович

Рождение ребёнка

Дочь: Тихомирова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Малофеев Иван Евдокимович

Рождение ребёнка

Дочь: Иванова Маруся Ивановна

Отец ребёнка: Малофеев Иван Евдокимович

Смерть
1985
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