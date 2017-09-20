Куртыгин Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1946
Дата смерти20.09.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1946
Рождение ребёнка
04.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.09.2017
Похороны
Неизвестно
Анастасово Порецкого района