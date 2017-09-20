Куртыгин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртыгин Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1946

Дата смерти

20.09.2017

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1946

Отец: Куртыгин Владимир Васильевич

Мать: Куртыгина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
04.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.09.2017
Похороны
Неизвестно
Анастасово Порецкого района
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