Еефремова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еефремова Нина

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Место рождения

Мигалово, Никулинская волость, Тверской уезд

Дата рождения

1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: не указан

Мать: Анна

Мигалово, Никулинская волость, Тверской уезд
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