Селищев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селищев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Селищева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селищев Денис Александрович

Мать ребёнка: Селищева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селищев Андрей Александрович

Мать ребёнка: Селищева Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селищева Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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