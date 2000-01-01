Селищев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Селищева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селищев Денис Александрович
Мать ребёнка: Селищева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селищев Андрей Александрович
Мать ребёнка: Селищева Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Селищева Галина Ивановна
Смерть
Неизвестно