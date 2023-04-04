Австрейх (Чернина) Малка
женский, родилась Неизвестно, Liozno
Дети
Австрейх Абрам1902 г.р.Показать еще 1
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Liozno
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Австрейх Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеельсон (Зеликсон?) (Avstreykh) Геся
Отец ребёнка: Австрейх Яков
Рождение ребёнка
1902
Сын: Австрейх Абрам
Отец ребёнка: Австрейх Яков
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Заболотина (Австрейх) Анна (Хана Перла)
Отец ребёнка: Австрейх Яков