Австрейх (Чернина) Малка Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Австрейх (Чернина) Малка

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно, Liozno

Дети
Австрейх Абрам1902 г.р.
Заболотина (Австрейх) Анна (Хана Перла)1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Liozno

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Австрейх Яков

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеельсон (Зеликсон?) (Avstreykh) Геся

Отец ребёнка: Австрейх Яков

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Рождение ребёнка
1902

Сын: Австрейх Абрам

Отец ребёнка: Австрейх Яков

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Заболотина (Австрейх) Анна (Хана Перла)

Отец ребёнка: Австрейх Яков

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

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