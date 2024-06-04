Зубков Максим Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: (Зубкова) Зиновия Максимова
Мать ребёнка: Зубкова Марина Венедиктова
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Зубкова Марина Венедиктова
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Зубков Влас Максимов
Мать ребёнка: Зубкова Марина Венедиктова
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: (Зубкова) Акулина Максимова
Мать ребёнка: Зубкова Марина Венедиктова
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Зубкова Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Зубкова Марина Венедиктова
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Зубкова Татьяна Максимова
Мать ребёнка: Зубкова Марина Венедиктова
Смерть
После 1782