Зубков Максим Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубков Максим Степанов

Зубков Максим Степанов

Место рождения

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Зубков Степан (Стефан) Софронов

Мать: Зубкова Анна Анкудинова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Марина Венедиктова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: (Зубкова) Зиновия Максимова

Мать ребёнка: Зубкова Марина Венедиктова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Зубков Григорий Максимов

Мать ребёнка: Зубкова Марина Венедиктова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Зубков Влас Максимов

Мать ребёнка: Зубкова Марина Венедиктова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: (Зубкова) Акулина Максимова

Мать ребёнка: Зубкова Марина Венедиктова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Зубкова Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Зубкова Марина Венедиктова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Зубкова Татьяна Максимова

Мать ребёнка: Зубкова Марина Венедиктова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782

Мы используем куки для улучшения работы сайта.