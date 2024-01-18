Костромин Константин Денисович
Место рожденияпо речке узелки, Вятская губерния , уржумский уезд
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1895
Сын: Костромин Петр Константинович
Мать ребёнка: Костромина -- Евдокия Андреевна
запись в МК по Спирино
Рождение ребёнка
17.11.1897
Сын: Костромин Григорий Константинович
Мать ребёнка: Костромина -- Евдокия Андреевна
Запись в МК по спирино
Рождение ребёнка
30.12.1900
Сын: Костромин Василий Константинович
Мать ребёнка: Костромина -- Евдокия Андреевна
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно