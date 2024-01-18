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Костромин Константин Денисович

Место рождения

по речке узелки, Вятская губерния , уржумский уезд

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

по речке узелки, Вятская губерния , уржумский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1895

Сын: Костромин Петр Константинович

Мать ребёнка: Костромина -- Евдокия Андреевна

запись в МК по Спирино
Рождение ребёнка
17.11.1897

Сын: Костромин Григорий Константинович

Мать ребёнка: Костромина -- Евдокия Андреевна

Запись в МК по спирино
Рождение ребёнка
30.12.1900

Сын: Костромин Василий Константинович

Мать ребёнка: Костромина -- Евдокия Андреевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костромина -- Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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