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Крушельницкий Кирилл (Карл) Иосифович

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Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Крушельницкий Иосиф Степанович

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
26.08.1879 ст.

Жена: Крушельницкая (Подруцкая) Анастасия Войцеховна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
10.10.1882 ст.

Сын: Крушельницкий Андрей Карлович

Мать ребёнка: Крушельницкая (Подруцкая) Анастасия Войцеховна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
07.06.1883 ст.

Сын: Крушельницкий Николай Карлович

Мать ребёнка: Крушельницкая (Подруцкая) Анастасия Войцеховна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
16.08.1891 ст.

Дочь: Крушельницкая Мария Карловна

Мать ребёнка: Крушельницкая (Подруцкая) Анастасия Войцеховна

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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