Кубатуллина (Гуренкова) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1972
Рождение ребёнка
04.04.1993
Дочь: Кузнецова Екатерина Олеговна
Отец ребёнка: Гайнулин Олег Гендулович
Бракосочетание
11.06.2003
Рождение ребёнка
28.12.2004
Сын: Кубатуллин Григорий Эдуардович
Отец ребёнка: Кубатуллин Эдуард Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно