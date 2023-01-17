Кубатуллина (Гуренкова) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубатуллина (Гуренкова) Ирина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1972

Отец: Гуренков Николай Андреевич

Мать: Гуренкова Галина Степановна

Рождение ребёнка
04.04.1993

Дочь: Кузнецова Екатерина Олеговна

Отец ребёнка: Гайнулин Олег Гендулович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
11.06.2003

Муж: Кубатуллин Эдуард Владимирович

Рождение ребёнка
28.12.2004

Сын: Кубатуллин Григорий Эдуардович

Отец ребёнка: Кубатуллин Эдуард Владимирович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайнулин Олег Гендулович

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