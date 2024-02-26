Катерина Иванова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Иванова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платон Егоров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Павел Платонов (Ич)

Отец ребёнка: Платон Егоров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Федора Платонова (Вна)

Отец ребёнка: Платон Егоров (Ич)

Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Авдотья Платонова (Вна)

Отец ребёнка: Платон Егоров (Ич)

Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Анисим Платонов (Ич)

Отец ребёнка: Платон Егоров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Петр Платонов (Ич)

Отец ребёнка: Платон Егоров (Ич)

Смерть
Неизвестно

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