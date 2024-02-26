Катерина Иванова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Платон Егоров (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Павел Платонов (Ич)
Отец ребёнка: Платон Егоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Федора Платонова (Вна)
Отец ребёнка: Платон Егоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Авдотья Платонова (Вна)
Отец ребёнка: Платон Егоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Анисим Платонов (Ич)
Отец ребёнка: Платон Егоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Петр Платонов (Ич)
Отец ребёнка: Платон Егоров (Ич)
Смерть
Неизвестно