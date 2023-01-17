Рубец Валерий Иванович
Место рождения
Дата рождения13.02.1973
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1973
Отец: Рубец Иван Никитич
Мать: Рубец Вера Алексеевна
Место жительства
С 1973
Бракосочетание
Между 1993 и 1996
Жена: Рубец Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
26.07.1996
Сын: Рубец Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Рубец Любовь Викторовна
Место жительства
С 1996
Рождение ребёнка
03.07.1998
Дочь: Рубец Карина Валерьевна
Мать ребёнка: Рубец Любовь Викторовна