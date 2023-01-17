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Рубец Валерий Иванович

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Место рождения

Грицинин, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

13.02.1973

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1973

Отец: Рубец Иван Никитич

Мать: Рубец Вера Алексеевна

Грицинин, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
С 1973
Грицинин, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Между 1993 и 1996

Жена: Рубец Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
26.07.1996

Сын: Рубец Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Рубец Любовь Викторовна

Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область
Место жительства
С 1996
Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
03.07.1998

Дочь: Рубец Карина Валерьевна

Мать ребёнка: Рубец Любовь Викторовна

Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область
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