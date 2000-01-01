Хабень (Коваленко) Васса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Коваленко Петр Ефремович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Хабень Иван Акимович
Отец ребёнка: Хабень Аким Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марина Акимовна
Отец ребёнка: Хабень Аким Иванович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Хабень Аким Иванович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Хабень Аким Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Устиния Акимовна
Отец ребёнка: Хабень Аким Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хабень Аким Иванович
Смерть
Неизвестно