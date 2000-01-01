Хабень (Коваленко) Васса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабень (Коваленко) Васса Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Коваленко Петр Ефремович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Хабень Иван Акимович

Отец ребёнка: Хабень Аким Иванович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марина Акимовна

Отец ребёнка: Хабень Аким Иванович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Хабень Арсений Акимович

Отец ребёнка: Хабень Аким Иванович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Хабень Федор Акимович

Отец ребёнка: Хабень Аким Иванович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Устиния Акимовна

Отец ребёнка: Хабень Аким Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабень Аким Иванович

Смерть
Неизвестно
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