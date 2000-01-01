Захаров Александр Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Александр Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1906 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1906

Дочь: Горбунова Анна Александровна

Мать ребёнка: Захарова ?

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова ?

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