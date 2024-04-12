Антипова Матрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова Матрена Андреевна

Место рождения

Озерки, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Озерки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Антипов Григорий Семенович

Отец ребёнка: Антипов Сёмен Яковлевич

Рождение ребёнка
13.02.1917

Сын: Антипов Василий Семенович

Отец ребёнка: Антипов Сёмен Яковлевич

Озерки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антипова Александра Семенович

Отец ребёнка: Антипов Сёмен Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сальникова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Антипов Сёмен Яковлевич

Озерки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипов Сёмен Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маняшина Мария Семеновна

Отец ребёнка: Антипов Сёмен Яковлевич

Озерки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1961
Озерки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
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