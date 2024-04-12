Антипова Матрена Андреевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Рождение ребёнка
1912
Сын: Антипов Григорий Семенович
Отец ребёнка: Антипов Сёмен Яковлевич
Рождение ребёнка
13.02.1917
Сын: Антипов Василий Семенович
Отец ребёнка: Антипов Сёмен Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антипова Александра Семенович
Отец ребёнка: Антипов Сёмен Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сальникова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Антипов Сёмен Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маняшина Мария Семеновна
Отец ребёнка: Антипов Сёмен Яковлевич
Смерть
1961