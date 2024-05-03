Сухотская (Коонен) Жанна Наталия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения06.05.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1882 ст.
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.07.1901
Рождение ребёнка
11.08.1902 ст.
Отец ребёнка: Сухотский Станислав Иван
Рождение ребёнка
31.03.1904
Дочь: (Сухотская) Валентина Елена
Отец ребёнка: Сухотский Станислав Иван
Рождение ребёнка
25.01.1906 ст.
Дочь: Сухотская Нина Станислава Станиславовна
Отец ребёнка: Сухотский Станислав Иван
Бракосочетание
06.09.1909
Смерть
Неизвестно