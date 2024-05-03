Сухотская (Коонен) Жанна Наталия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотская (Коонен) Жанна Наталия Георгиевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.05.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1882 ст.

Отец: Коонен Георгий Северин

Мать: Коонен (Девильер) Алиса Мария Львовна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Сухотский Станислав Иван

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
16.07.1901

Муж: Сухотский Станислав Иван

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.08.1902 ст.

Сын: Сухотский Витольд Губерт

Отец ребёнка: Сухотский Станислав Иван

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.03.1904

Дочь: (Сухотская) Валентина Елена

Отец ребёнка: Сухотский Станислав Иван

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.01.1906 ст.

Дочь: Сухотская Нина Станислава Станиславовна

Отец ребёнка: Сухотский Станислав Иван

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
06.09.1909

Муж: Андреев Александр Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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