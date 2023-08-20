Мухина Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1965
Мать: Иванова Мария
Рождение ребёнка
24.06.1975
Сын: Кустов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Кустов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
04.06.1985
Сын: Бородулин Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кустов Владимир Николаевич