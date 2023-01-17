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Артемьев Николай Евсеевич

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Место рождения

Песочное, Россия

Дата рождения

1916

Дата смерти

26.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Артемьев Евсей Семенович

Мать: Артемьева Агафья Петровна

Песочное, Россия
Военная служба
С 25.06.1941 по 22.08.1943
Семёновский РВК, Семёнов, Горьковская область
Погиб в госпитале в Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслюкова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Маслюкова Александра Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.08.1943
Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Смоленская обл., Сычевский р-н, г. Сычевка, кладбище, могила № 85/24
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