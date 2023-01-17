Артемьев Николай Евсеевич
Место рожденияПесочное, Россия
Дата рождения1916
Дата смерти26.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Песочное, Россия
Военная служба
С 25.06.1941 по 22.08.1943
Семёновский РВК, Семёнов, Горьковская область
Погиб в госпитале в Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Маслюкова Александра Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.08.1943
Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Смоленская обл., Сычевский р-н, г. Сычевка, кладбище, могила № 85/24