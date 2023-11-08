Губа Иван Елизарович
Место рожденияХерсонская губ., Александрийский уезд, с. Красноселье
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Губа Елизар Афонасьевич
Мать: Губа Евфимия Давидовна
Херсонская губ., Александрийский уезд, с. Красноселье
Военная служба
1917
в армии
Арест
29.09.1933
Акмолинская обл., г. Акмолинск
Обстоятельства ареста ОДТО ОГПУ ст.Акмолинск Осуждён Особой тройкой при ПП ОГПУ Запсиб.края Дата осуждения 3 марта 1934 Обвинение 58-10 УК РСФСР Приговор 3 года ИТЛ Реабилитирован Президиум Целиноград... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Акмолинская обл., г. Акмолинск
рабочий, депо
Образование
Неизвестно
неграмотный
Смерть
Неизвестно
Херсонская губерния