Новожилова (Грачева) Валентина (Алефтина) Павловна
Место рождения
Дата рождения16.07.1905
Дата смерти28.08.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1930
Дочь: Пахомова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Новожилов Сергей Александрович
Новое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.03.1946
Сын: Новожилов Леонид Сергеевич
Отец ребёнка: Новожилов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
05.06.?
Сын: Новожилов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Новожилов Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.2000