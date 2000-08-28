Новожилова (Грачева) Валентина (Алефтина) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилова (Грачева) Валентина (Алефтина) Павловна

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Место рождения

Капустино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.07.1905

Дата смерти

28.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Капустино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.08.1930

Дочь: Пахомова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Новожилов Сергей Александрович

Новое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.03.1946

Сын: Новожилов Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Новожилов Сергей Александрович

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.06.?

Сын: Новожилов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Новожилов Сергей Александрович

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Сергей Александрович

Смерть
28.08.2000
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