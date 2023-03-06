Головин Захар Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головин Карп Матфеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Головина) Дарья Захаровна
Мать ребёнка: Головина Евдокия Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Головина) Васса Захаровна
Мать ребёнка: Головина Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Головин Алексей Захарович
Мать ребёнка: Головина Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Головина Евдокия Митрофановна
Смерть
Неизвестно