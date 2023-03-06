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Головин Захар Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головин Карп Матфеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Головина) Дарья Захаровна

Мать ребёнка: Головина Евдокия Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Головина) Васса Захаровна

Мать ребёнка: Головина Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Головин Алексей Захарович

Мать ребёнка: Головина Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Головин Мирон Захарович

Мать ребёнка: Головина Евдокия Митрофановна

Смерть
Неизвестно

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