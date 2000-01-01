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Клинкова Галина Евгеньевна
Клинкова Галина Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1951
Пол
Женский
Отец
Клинков Евгений Григорьевич
1927 г.р.
Мать
Клинкова (Балочкина) Вера Кузьминична
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец:
Клинков Евгений Григорьевич
Мать:
Клинкова Вера Кузьминична
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