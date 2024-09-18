Долгодворова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгодворова Наталья Ивановна

Долгодворова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгодворов Иван Семенович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Долгодворова) Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Долгодворов Иван Семенович

Царева Гора, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Долгодворов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Долгодворов Иван Семенович

Царева Гора, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Долгодворов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Долгодворов Иван Семенович

Царева Гора, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Долгодворов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Долгодворов Иван Семенович

Царева Гора, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
возможно
Рождение ребёнка
1852

Сын: Долгодворов Николай Иванович

Отец ребёнка: Долгодворов Иван Семенович

Царева Гора, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Долгодворова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Долгодворов Иван Семенович

Царева Гора, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Долгодворов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Долгодворов Иван Семенович

Царева Гора, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.