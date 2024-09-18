Долгодворова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Долгодворова) Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Долгодворов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Долгодворов Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Долгодворов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Долгодворов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Долгодворов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Долгодворов Стефан Иванович
Отец ребёнка: Долгодворов Иван Семенович
возможно
Рождение ребёнка
1852
Сын: Долгодворов Николай Иванович
Отец ребёнка: Долгодворов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Долгодворова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Долгодворов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Долгодворов Ефим Иванович
Отец ребёнка: Долгодворов Иван Семенович
Смерть
Неизвестно